Купить права на автобус категории “Д” и “Д1” Заказать права

Права на автобус категории Д выдаются лицам с 21 года на управление пассажирским транспортом, в котором есть восемь мест для сиденья, не включая место водителя. В удостоверении проставляется примечание о том, что с имеющейся категорией разрешается управление автобусами, которые используются, как в городских, так и туристических поездках. Оформление прав на автобус и маршрутку официально – это процесс весьма затяжной по времени и нервным ожиданиям. Наша компания On-prava работает для получения быстрого результата и предлагает при небольших затратах такой вариант - покупка прав категории “Д”.

Наши условия 28 000 ₽ Стоимость прав 3 дня Срок изготовления 2 500 ₽ Аванс Что потребуется фото, страница паспорта разворот, прописка и аванс

Как с нашей помощью официально купить права на управление автобусом или маршруткой

У кого есть срочная потребность получить права категории D, конечно, задумываются, сколько им понадобится времени вот на это все:

найти автошколу вблизи дома или работы;

пройти всю обязательную учебную программу;

собрать справки у нескольких врачей, которые подтвердят годность к управлению автобусом;

подать заявление на оформление права управления ТС;

получить допуск к экзаменам и сдать их;

заплатить за государственную пошлину.

Думаю, картина по трате времени весьма наглядная. Обидно расходовать драгоценные месяцы, если вы хорошо управляете автобусным транспортом и знаете правила дорожного движения. Плюс на все процедуры уйдет приличная сумма денег. Решение есть такое - купить права категории Д на управление автобусом у нас. Нам доступно найти положительный для вас результат, пусть, если даже, есть судебное определение о лишении прав или только иностранное гражданство. Оформленные у нас документы проходят любые проверки.

Дополнительные категории всего за 5 000 ₽ Мотоцикл

Автомобиль

Грузовик

Автобус

Прицеп

Трамвай

Троллейбус

Почему стоит купить права на автобус у нас

Покупка прав категории D на маршрутку и автобус будет надежной, если вы придете к нам. Свою безупречную и ответственную работу мы подтверждаем тем, что:

используем законные схемы, так как удостоверение печатается на бланках государственного образца;

не требуем полной оплаты сразу – прежде всего, вы лично смотрите, есть ли данные вашего нового удостоверения в базе ГИБДД, а потом уже вносите полную стоимость за работу;

выдаем полный комплект документ, включая непосредственно водительское удостоверение, свидетельство об окончании обучения и справку с медицинским заключением о состоянии здоровья.

Транспортная инфраструктура расширяется. В связи с этим, приобретение у нас водительского удостоверение с правом управления автобусом станет вашим существенным преимуществом на рынке вакансий.

Сколько стоят права на категорию Д

Стоимость прав на автобус категория D складывается исходя из информации, указанной вами в заявке, а также обозначенных сроков и качестве ваших документов (есть или нет затруднения для решения вопроса). Сотрудник связывается с вами и обозначает итоговую цену.

Внимание! Сразу делать полный перевод не надо. Да, мы просим оплатить часть работы. И это малая доля суммы, но для того, чтобы быть уверенными, что вы выкупите документ, когда он будет изготовлен. После проверки на легальность (вы делаете это сами) нужно будет перевести остаток платежа.

Этапы сотрудничества Заполните заявку Присылайте документы и фотографию Внесите аванс Всего 2500 ₽ для начала производства Получите отчет Фото и видео подтверждающие подлинность ваших прав Оплатите и получите Вы производите полную оплату, мы отправляем права заказным письмом за наш счет Заказать права

Причины купить водительские права категории Д в нашей компании

В сфере оказания подобных услуг мы трудимся продолжительное время. Наши специалисты наработали колоссальный опыт решения разных заказов – от простых до самых сложных. Клиенты советуют сотрудничать с нами, поскольку: сформировалась устойчивая плюсовая репутация;

каждый сотрудник выполняет работу качественно и в срок (если требуется оформить права на автобус, то на эту задачу нам нужно 1-2 дня, а при очень срочном заказе – за 12 часов);

передаем комплект документов, оформленных на государственных бланках;

проводим информацию через базы МРЭО и ГИБДД, так что за любые проверки на дорогах можете быть спокойны;

полная оплата делается по факту оформления водительского удостоверения. Думаете, где лучше сделать права на автобус? Просто оформите покупку водительского удостоверения категории Д в нашей компании, а дальше самостоятельно установите фактическое нахождение данных вашего удостоверения в базе ГИБДД. Оставьте заявку прямо сейчас, обговорите все вопросы с нашим сотрудником и спустя два-три дня забирайте у курьера ваши документы – легальные!

В общем, быстрое и надежное оформление прав доверьте нам, а сами сберегите время и деньги на семью.